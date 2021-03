Rosalinda Cannavò è tornata a commentare le frecciatine dell'ex amica speciale Dayane Mello: le parole dell'attrice siciliana

Pochi giorni fa Dayane Mello aveva espresso dubbi sulla storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La modella brasiliana aveva anche affermato che la sua ex amica le avrebbe succhiato le energie, sfruttando il suo percorso al Grande Fratello Vip.

Ecco che così, ospite a Domenica Live, l’attrice siciliana è stata chiamata a rispondere alle pesanti accuse dell’ex coinquilina, mettendo in dubbio nel dettaglio alcune sue dichiarazioni.

Rosalinda Cannavò sembra delusa dalle parole della compagna di #GFVip, Dayane Mello:

“Ho fatto tanti passi nei suoi confronti, sono sempre stata io” Rosalinda Cannavò risponde alle dichiarazioni di Dayane Mello a Live #noneladurso!

“Ho sempre cercato di portare il massimo rispetto alla nostra amicizia… Ho fatto tanti passi nei suoi confronti, sono sempre stata io a farli, nonostante lei abbia detto cose pesanti su di me e sulla mia relazione… Oggi devo difendere la persona che sono, non ho niente da dimostrare a lei. Dayane è una contraddizione continua. Apprezzo che abbia detto che sono una brava ragazza, però mi ha anche rivolto accuse molto pesanti…

Al Gf Vip eravamo unitissime, ma in questo modo sta dimostrando che era solo lavoro e non c’era affetto… Penso che lei sia influenzata da qualcuno. Dice delle frasi forti contro di me molto che potrebbero dire altri. Forse non sono sue frasi specifiche“. La pace tra le due ex gieffine sembra dunque ancora lontana…