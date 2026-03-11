Rose Villain è incinta: l’annuncio sui social e gli indizi sul bebè in ar...

Rose Villain è incinta: l’annuncio sui social e gli indizi sul bebè in ar...

La cantante Rose Villain è incinta: sui social ha annunciato la gravidanza con un video. Con il produttore Andrea Ferrara aspetta il primo figlio.

La notizia ha subito fatto il giro dei social e del mondo della musica: Rose Villain ha annunciato di essere incinta. La cantante e rapper milanese ha scelto un modo molto personale per condividere questo momento speciale con i fan, pubblicando un video sui suoi profili social.

Rose Villain è incinta: l’annuncio a sorpresa lascia i fan senza parole

Rose Villain diventerà mamma. La rapper e cantautrice milanese, il cui vero nome è Rosa Luini, ha rivelato di essere in attesa del suo primo figlio con un video condiviso su Instagram. Nel filmato l’artista racconta gli ultimi mesi della sua vita, mostrando il momento del test di gravidanza, le prime ecografie e alcune scene intime vissute insieme al marito.

Il futuro papà è Andrea Ferrara, noto produttore discografico e partner artistico della cantante, con cui collabora da anni. I due si sono sposati il 23 maggio 2022 a New York City, dopo essersi conosciuti proprio grazie alla musica. Oggi condividono sia la vita privata sia quella professionale: Sixpm è infatti il produttore dietro gran parte dei brani della cantante.

Per Rose Villain si apre quindi una nuova fase della vita, che unisce musica e maternità. Un percorso che l’artista ha sempre raccontato con grande sensibilità, ricordando anche l’importanza della madre scomparsa nel 2017. In un’intervista a Verissimo aveva spiegato quanto fosse stata fondamentale per la sua passione musicale: «Mia mamma è forse una delle ragioni per cui io ho iniziato a fare musica perché lei cantava. Da quando ero in culla c’era sempre musica in casa».

Rose Villain è incinta, l’annuncio con un video sui social: gli indizi sul bebè in arrivo

Il filmato che annuncia la gravidanza è accompagnato dall’hashtag #TuttaLuce, legato al nuovo singolo della cantante, TUTTALUCE, prodotto proprio dal marito Sixpm. Nel videoclip compaiono anche amici e familiari della coppia che festeggiano la notizia, segno di un momento molto speciale nella vita dell’artista.

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sul sesso del bambino o sulla data prevista per la nascita. Tuttavia, tra i commenti al post è comparso un messaggio della cantante Gaia che ha scritto «Piccolo principe», accompagnando la frase con alcuni cuori. Per molti fan potrebbe trattarsi di un indizio sull’arrivo di un maschietto, anche se la futura mamma non ha ancora confermato né smentito l’ipotesi.