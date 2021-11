Rosmy rompe il silenzio sul gossip con Marracash: “Mai conosciuto, vi spiego co’è successo”

La cantante Rosmy, finita al centro di un gossip insieme a Marracash, ha confermato di non aver mai incontrato il rapper.

La cantante Rosmy ha rotto il silenzio dopo che alcune settimane fa un gossip la dava come presunta fidanzata di Marracash (che ha personalmente smentito l’indiscrezione).

Rosmy: il flirt con Marracash

Le ultime settimane sono state piuttosto movimentate per Rosmy, al secolo Rosamaria Tempone, che prima diè vista associare a Marracash in qualità di sua presenta nuova fiamma e ,a seguire, dopo la smentita del rapper (reduce dalla rottura con Elodie) ha pubblicato il singolo Fake News, ispirato proprio alla videnda.

Rosmy ha confermato quanto detto da Marracash: non avrebbe mai incontrato il rapper e non sarebbe neanche consapevole del motivo per cui il suo nome sia stato accostato al suo.

“La verità è che io non lo conosco. Vado spesso ad eventi dove ci sono anche artisti rap, quindi può essere che ci siamo incrociati e che sia stata messa in circolo questa voce. Non abbiamo mai avuto un contatto diretto, non ho la più pallida idea del perché mi abbiano associata a lui, forse perché come Elodie sono una cantante, ma credo sia stato casuale.

Ho cercato di capire quale fosse la fonte di questo gossip, ma ad oggi non mi è ancora chiaro”, ha dichiarato la cantante che, dopo la vicenda, non si sarebbe scambiata neanche un messaggio con Marracash.

Marracash: la rottura da Elodie

Marracash sta pubblicizzando l’uscita del suo ultimo disco, Noi, loro e gli altri, e Rosmy ha affermato di non voler “cavalcare” l’ondata mediatica relativa al cantante sfruttando la vicenda che l’ha interessata.

Di recente Marracash ha anche dovuto sfruttare la rottura da Elodie, al suo fianco da circa 3 anni.

Marracash: i rapporti con Elodie

Proprio la cantante appare sulla copertina dell’ultimo disco del rapper, così come alcuni membri della sua famiglia. I due, nonostante il loro addio, hanno conservato reciproca stima e affetto: “È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine.

È anche nel video di Crazy Love (nel cui brano sono presenti alcuni richiami che si riferiscono proprio a Elodie, nda): mettiamo in scena la fine del nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”, ha dichiarato il rapper.