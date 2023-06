Rossano Veneto (Vicenza), neonato muore mentre dorme: era a letto con i genitori

Stava dormendo nel letto con i genitori ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Le autorità hanno disposto l'autopsia.

Un neonato di soli pochi mesi stava dormendo a letto con i genitori e il suo fratellino. La coppia, al suo risveglio si è ritrovata a vivere in un dramma: il piccolo non aveva dato segni di vita e purtroppo non c’era stato nulla da fare: la vicenda è avvenuta a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza. Non sono chiare le cause del decesso del piccolo.

Neonato muore mentre dorme con i genitori: la corsa in ospedale

Stando a quanto si apprende i genitori del neonato, hanno allertato i soccorsi quando hanno compreso che c’era qualcosa di strano: il bimbo infatti sembra che non respirasse, da lì l’allarme agli operatori sanitari che sono giunti sul posto e hanno fatto il possibile per rianimare il piccino, ma purtroppo senza alcun successo. Anche la corsa contro il tempo all’ospedale di Bassano del Grappa è stata vana.

Le cause del decesso

Nel frattempo si sta facendo luce sulle cause del decesso del bimbo. L’autorità ha disposto l’autopsia che dovrebbe dare una maggiore chiarezza su quanto successo in quelle ore così drammatiche. Ad ogni modo, ciò che emerge dai primi accertamenti e che si potrebbe trattare di “morte bianca”.