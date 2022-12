Rossella Rota è morta: addio all'opinionista del popolo del GF Vip 6

Rossella Rota, che con la sorella Adriana era stata opinionista del popolo del GF Vip 6, è morta.

La triste notizia è stata resa pubblica da Luca Vismara, tramite il suo profilo Instagram.

Lo scorso sabato, intorno all’una di notte, un triste annuncio ha colto di sorpresa i fan del GF Vip. Rossella Rota, opinionista del popolo nella sesta edizione del reality più spiato d’Italia, è morta. La donna e la sorella Adriana avevano partecipato al programma di Canale 5 per volere di Alfonso Signorini.

Entrambe, però, erano state fatte fuori dopo una sola puntata.

Ad annunciare la morte di Rossella Rota è stato Luca Vismara. Via Instagram, ha scritto:

“Ci hai lasciati anche tu, Ross. Con un colpo di scena che neanche nei nostri ‘reality’ in spiaggia a Moneglia. Mi hai insegnato che l’età è solo un numero e che le grandi amicizie nascono lì dove c’è amore. Alla fine, non siamo mai stati così diversi. Con il nostro cinismo, la nostra corazza e quel cuore grande per quei pochi che sanno decifrarci. Sei stata l’amica inaspettata. Attenderò l’estate con meno ansia. Un grande pezzo di quest’ultima se ne va con te. Nessuno mai potrà sostituire quel posto dell’ombrellone accanto al mio. Ci sarai sempre tu. Ti ho voluto e ti vorrò per sempre bene. Tuo Luca”.