Appassionati di Royal Family, presto vedremo una coppia del tutto inedita in occasione del Commonwealth day in assenza di Kate Middleton e di Re Carlo. Di chi si tratta? Di William e Camilla. Ma andiamo a scoprirne di più qui di seguito.

William e Camilla saranno insieme

Lunedì si terrà il Commonwealth day presso l’abbazia di Westminster. Una funzione religiosa tradizionale a cui partecipa la Royal Family che però, quest’anno, non sarà al completo. Di sicuro vedremo insieme il Principe William e Camilla. Per molti una coppia del tutto inedita e quasi strana. Il motivo è chiaramente legato al fatto che Camilla è la matrigna di William.

Perché ci saranno William e Camilla?

Come vi dicevamo, in questo giorno così importante per la tradizione, la Royal Family non sarà al completo. Kate Middleton sarà assente in quanto è ancora in convalescenza dopo l’operazione chirurgica. Ma al Commonwealth Day non ci sarà nemmeno Re Carlo.

I rapporti tra William e Camilla

Il Principe William e Camilla, nonostante gli immancabili gossip legati alla famiglia reale, pare si sentano al telefono durante i weekend. Pare che proprio adesso che la situazione nella royal family non è delle più semplici, si sentano ancora più spesso.