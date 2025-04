E’ festa alla Royal Family: il principino Louis compie 7 anni oggi, 23 aprile. Nato nel 2018, è il più piccolo tra i figli di William e Kate Middleton. Ma nella foto condivisa sul profilo ufficiale dei reali c’è un dettaglio che in molti hanno notato.

Royal Family, il dettaglio nella foto del principino Louis per i 7 anni: dubbi su Kate Middleton

Il principino Louis, terzogenito dei principi di Galles, dopo George e Charlotte, e quarto in successione al trono, ha compiuto oggi, 23 aprile, 7 anni. Sul profilo ufficiale della Royal Family è stata pubblicata una nuovo foto del piccolo Luis, scattata dal fotografo Josh Shinner, dove il principino appare molto cresciuto rispetto all’ultima apparizione pubblica.

La festa di compleanno

Nato il 23 aprile 2018 al St Mary’s Hospital di Londra, il piccolo Louis passerà il suo compleanno tra feste con i nonni e gli amichetti di scuola ad Anmer Hall, la dimora nei pressi di Sandringham in cui i principi del Galles e la loro famiglia hanno appena trascorso le vacanze pasquali.

Come tutti gli anni, mamma Kate Middleton gli avrà già preparato una torta al cioccolato e, se il tempo lo permetterà, il padre William organizzerà una serie di giochi in giardino, all’aria aperta, in stile boy scout. Da grande, a quanto pare, a Louis piacerebbe fare l’esploratore o diventare un famoso naturalista, come l’amico di famiglia David Attenborough.

Il dettaglio che rompe la tradizione

In molti, però, hanno notato una particolarità nella foto pubblicata dai reali inglesi. Louis è senza i denti davanti, anche se appare comunque molto felice, seduto su un tronco, vestito con camicia bianca e blu e maglioncino sui toni del verde. La pubblicazione della foto però ha rotto una tradizione della famiglia: le foto di compleanno, fino a oggi, erano state sempre pubblicate a mezzanotte e non di prima mattina, come oggi.

I dubbi su Kate Middleton

A incuriosire i sudditi, oltre alla foto condivisa del principino Louis senza denti davanti, è che questa immagine sia stata scattata da un fotografo professionista, Josh Shinner, e non dalla principessa Kate Middleton come molto spesso accade nelle occasioni familiari. Quale sarà stato il motivo? Anche da parte dei cittadini inglesi crescono i dubbi anche sulla salute attuale della principessa di Galles che è pronta a tornare in pubblico.

Sabato prossimo, invece, il principe William sarà a Roma per prendere parte ai funerali di Papa Francesco, facendo le veci di suo papà re Carlo.