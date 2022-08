Ruberti dimesso, diffuso un video choc sul capo di gabinetto di Gualtieri: “Inginocchiati o sparo”

Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, si è dimesso dopo la diffusione di un video shock di cui è protagonista.

È stata una lite furiosa con tanto di minacce di morte quella che ha avuto come protagonista Albino Ruberti, il capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Nel video diffuso da Il Foglio, scagliandosi contro un certo Vladimiro e un certo Adriano, Ruberti urla: “Io li ammazzo…

Devono venire a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto… A me non mi dicono “io me te compro. Do cinque minuti pe venì a chiedeme scusa in ginocchio. Se devono inginocchià davanti. Altrimenti io lo scrivo a tutti quello che sti pezzi de … mi hanno detto… Io li sparo, li ammazzo”.

Nelle scorse ore, il capo di gabinetto di Gualtieri si è rimesso inviando una lettera allo stesso sindaco di Roma.