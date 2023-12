Il 36enne ivoriano Rudy Guede era già stato condannato in passato per l’omicidio di Meredith Kercher nel novembre del 2007, ma più recentemente è stato denunciato dalla sua ex fidanzata 23enne per maltrattamenti. La ragazza ha parlato della sua vecchia relazione con lui in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’.

Rudy Guede, la denuncia per maltrattamenti della fidanzata

“Rudy Guede è un manipolatore narcisista. Sono stata ingenua ma non mi sarei mai innamorata di un mostro. Certi aspetti della sua personalità sono emersi dopo e io ci ho messo tempo a capirli”– spiega la 23enne al Corriere – “Non lo conoscevo come il Rudy del caso Meredith, non sapevo che la sera rientrasse in carcere. Nel 2008 avevo 8 anni“. A scoprire chi fosse Guede erano stati gli amici della ragazza, che le avevano parlato del caso di cronaca nera in cui l’ivoriano era coinvolto. La giovane ha raccontato: “Ero già innamorata di lui e forse non ci ho voluto credere fino in fondo. Mi sono fidata. Era la mia prima storia d’amore“. Con lui, in effetti, andava bene all’inizio, ma da quando Guede aveva ottenuto la libertà nel 2021 il suo atteggiamento era cambiato: “Lui è diventato violento. Non ho denunciato percosse ma ci sono stati spintoni, piccoli gesti per i quali poi chiedeva scusa e che io gli perdonavo“. Infine, la decisione più difficile: quella di denunciare.

Rudy Guede nega i maltrattamenti

“L’ho denunciato perchè ho capito che non si sarebbe fermato“ – spiega ancora la 23enne – “Un percorso doloroso, sofferto. Lo amavo e mi sono dovuta mettere in discussione“. “Rudy mi scriveva, mi chiamava, tre volte è venuto senza dirmelo. Ho capito che non si sarebbe fermato, ma poi ha negato tutto“. L’ivoriano, infatti, ha respinto tutte le accuse: “Sono allibita, non pensavo potesse arrivare a tanto“.