Rudy Zerbi identico a Wax: la foto e la reazione del cantante

La somiglianza tra Wax e Rudy Zerbi ha stupito i fan dei social e ha lasciato lo stesso cantante senza parole.

A Amici Arisa ha stupito il concorrente Wax mostrandogli delle foto di quando Rudy Zerbi aveva più o meno la sua età. La loro somiglianza è incredibile.

Wax: la somiglianza con Rudy Zerbi

In tanti tra i fan di Amici hanno notato una somiglianza tra Wax e Rudy Zerbi e nelle ultime ore Arisa ha deciso di mostrare al cantante delle foto in cui Zerbi aveva grosso modo la sua età.

Wax è rimasto stupito e ha detto: “Oddio! Oddio! Io sono più bello, ma è vero che c’è somiglianza!“. I due sono molto somiglianti e la questione è presto rimbalzata sui social, scatenando l’ilarità dei fan.

Lo scontro

Nei giorni scorsi Rudy Zerbi ha chiesto un provvedimento esemplare contro Wax che, credendo di avere il microfono spento, lo aveva definito “falso bastardo”. Il cantante si è scusato per quanto affermato e Zerbi contro di lui ha tuonato:

“Wax contro di te non ho assolutamente niente, anzi so che ti hanno fatto vedere una mia foto (…) Io e te abbiamo tanti punti in comune anche di somiglianza. Siamo due rossini e ci somigliavamo anche in qualche punto.

Anche se questo non è una bella cosa per te. Se farai delle cose che mi piacciono te lo dirò e se farai cose che non mi piacciono te lo dirò, se mi verrà richiesto. Non rivangherò più”.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Wax riuscirà a redimersi agli occhi del professore.