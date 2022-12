Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Rudy Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo ruolo ad Amici e ha fatto alcune rivelazioni sulla sua vita privata.

Zerbi a Verissimo: il lavoro ad Amici e il rapporto con i figli

Nel pomeriggio di domenica 4 dicembre, è stata trasmessa una nuova puntata di Verissimo, il contenitore pomeridiano targato Mediaset condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti accolti in studio, c’è stato il professore di canto di AmiciRudy Zerbi. Proprio a proposito del talent, Zerbi ha spiegato di essere severo con gli allievi in quanto convinto che le sue “bacchettate” un giorno torneranno utili ai suoi ragazzi.

“La disciplina, le regole, il rispetto sono importanti. Non c’è tanta differenza tra Rudy coach e Rudy papà”, ha detto.

Il professore di canto ha quattro figli maschio. Rispetto al rapporto con i figli Leo, Tommaso, Luca ed Edoardo – nati da tre madri diverse –, ha raccontato: “Io mi riproduco una volta ogni cinque anni. Diventare papà quando hai 20 anni e quando ne hai 40 è tutta un’altra cosa. C’è un approccio diverso.

Ai miei figli che ora sono più grandi, avrei voluto dare quell’attenzione, quella sensibilità che sto dando al più piccolo. E magari vorrei dare al più piccolo quell’entusiasmo, quella spensieratezza che oggi ho un po’ meno, visto che sono diventato grande – e, riguardo ai suoi sforzi per tenere la famiglia allargata unita, ha aggiunto –. Quest’anno a Natale abbiamo deciso che ci troveremo tutti a Bologna, che è la giusta via di mezzo tra Roma, Milano e… appunto, Bologna”.

E, con una nota di commozione, ha ammesso: “Tutti vorremmo essere il migliore papà o la migliore mamma, senza sapere che poi i nostri figli ci amano imperfetti“.

Rudy Zerbi ricorda il padre Giorgio in lacrime: “Mi ha cresciuto, purtroppo non c’è più”

Nel corso della partecipazione a Verissimo, Zerbi ha ribadito di aver scoperto solo da adulto che il suo padre biologico era Davide Mengacci.

“La mia storia personale con mio padre mi ha insegnato che i figli sono di chi li cresce e non di chi li fa. Mi ha insegnato anche a non giudicare. In questi tempi così violenti, è facile puntare il dito, aggredire verbalmente, però io consiglio a tutti di capire cosa c’è dietro prima di giudicare. A volte c’è un mondo, ma non è sempre un mondo facile”, ha dichiarato. “Tante cose che io non ho vissuto del mio vero papà, Davide Mengacci, me le ha raccontate Gerry Scotti perché loro sono amici e colleghi da tanti anni”, ha concluso.

Nello studio della Toffanin, il professore di Amici ha poi ricordato e pianto l’uomo che lo ha cresciuto, suo padre Giorgio, ormai scomparso. “Giorgio non è il mio papà di sangue, vero, è l’uomo che ha avuto la forza di prendere due figli non suoi e di crescerli con amore e attenzione. A questa cosa do un valore enorme. A volte certe lezioni, certe parole, che da ragazzino non capisci, che contesti, che ti fanno male, poi pian piano capisci il loro valore. Vorrei avere ancora papà che mi dice: ‘Rudy pensaci’, lo vorrei, non c’è più purtroppo, ma lo vorrei tanto”, ha detto.

Infine, commentando la sua attuale situazione sentimentale, ha rivelato: “L’amore? Dopo tre anni di cuore surgelato, forse, ma forse, sta accadendo qualcosa. Forse, ma forse. Non lo dico con altri dettagli, perché voglio essere scaramantico. Sto iniziando a sentire le farfalline. Vediamo come va a finire”.