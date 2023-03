Russia, arrestato un giornalista americano

Un giornalista statunitense del Wall Street Journal, Evan Gershkovich (32 anni), è stato arrestato a Ekaterinburg, in Russia. L’uomo avrebbe agito per conto degli Stati uniti. L’accusa è quella di spionaggio. Lo ha riferito Interfax che ha citato un comunicato dei servizi d’intelligence interni Fsb.

Russia, arrestato giornalista: il comunicato Fsb

L’agenzia Ria Novosti, che ha citato il comunicato dell’Fsb, ha reso noto come i servizi segreti russi “hanno fermato le attività illegali del corrispondente del Wall Street Journal, il cittadino americano Evan Gershkovich”. L’arresto è avvenuto a Ekaterinburg e l’accusa è quella di “spionaggio”. Secondo quanto affermato dall’intelligence russa, Gershkovich, che ricopre il ruolo di reporter, stava raccogliendo informazioni per conto degli Stati uniti, riguardo a una “delle imprese del complesso militare-industriale russo, che rappresentano un segreto di Stato” .

Chi è Evan Gershkovich?

Evan Gershkovich risulta essere nato nel 1991. Il reporter copre per il Wall Street Journal paesi come Russia, Ucraina e altri stati dell’ex Unione Sovietica. Come informa Avvenire in passato Evan aveva lavorato per conto del Moscow Times e per l’agenzia Afp. Risulta inoltre aver collaborato anche con il New York Times. Nei suoi confronti è stato aperto da parte delle autorità russe un procedimento penale ai sensi dell’articolo 276 del Codice penale della Federazione russa: per l’accusa di spionaggio, l’uomo rischia fino a 20 anni di carcere.