Russia, autobus esploso a Voronezh: un morto e 17 feriti gravi

Un autobus è esploso a Voronezh, in Russia, causando la morte di una donna e il grave ferimento di almeno altre 17 persone, attualmente in ospedale.

In Russia, un autobus è improvvisamente esploso provocando la morte di una persona e il ferimento di altri 17 cittadini.

Nella giornata di giovedì 12 agosto, un autobus è esploso mentre svolgeva il proprio servizio a Vonorezh, una grande città situata entro i territori della Russia sud-occidentale.

Sulla base delle informazioni diffuse dalle autorità competenti, è stato rivelato che, in seguito alla deflagrazione, una donna è rimasta uccisa mentre altre 17 persone hanno riportato avariate ferite. Alcuni dei feriti, inoltre, sono stati trasferiti in ospedale presentando condizioni di salute estremamente gravi e delicate.

In merito alla drammatica e inaspettata vicenda, si è espresso il vicegovernatore di Voronezh, Sergei Sokolov. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Interfax, infatti, il vicegovernatore Sokolov ha commentato l’esplosione dell’autobus con le seguenti parole: “Finora non c’è nulla che indichi che si tratti di un attacco terroristico”.

In relazione alle prime ricostruzioni effettuate, pare che l’esplosione del mezzo di imponenti dimensioni sia avvenuta in prossimità di una fermata. In particolare, la fermata si trovava nelle vicinanze di un centro commerciale, intensamente frequentato.

L’incidente avvenuto a Voronezh, poi, è stato filmato da alcuni passanti che si trovavano in zona al momento della deflagrazione.

Il video dell’accaduto, quindi, è stato rapidamente postato sui social media e più volte condiviso.

Dalle immagini che compaiono nella clip, è possibile osservare che l’esplosione dell’autobus ha integralmente distrutto i finestrini e ha letteralmente dilaniato e strappato il tetto del mezzo.

Autobus exploded in #Voronezh #Russia. 30 passengers were inside at the time, 18 people injured, 1 dead. Reason for explosion has not been established yet. pic.twitter.com/YLpzFvHeDX

— Olivier Fehr Media (@OFehrMedia) August 13, 2021