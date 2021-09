Russia, il ministro per le Emergenze Evghenij Zinichev morto durante un’esercitazione nell’Artico

Evghenij Zinichev, ministro per le Emergenze russo, è morto per salvare la vita a un cameraman. Per Putin è stato "un amico affidabile e leale".

In Russia il governo è in lutto per la scomparsa di Evghenij Zinichev, ministro per le Emergenze, morto durante un’esercitazione nell’Artico. L’uomo ha perso la vita per salvare un’altra persona. Putin dedica parole commosse al collega vittima del tragico incidente.

Russia, il ministro Evghenij Zinichev morto nell’Artico

Il ministro Zinichev è morto durante le esercitazioni inter-agenzia nell’Artico. Ha perso la vita per salvare quella di una persona. Il ministro per le Emergenze russo si trovava nella città artica di Norilsk.

“Lui e il cameraman erano in piedi sul bordo di una scogliera.

Il cameraman è scivolato ed è caduto. Prima ancora che qualcuno capisse cosa è successo, Zinichev si è buttato in acqua dopo il cameraman e si è schiantato contro una roccia sporgente“, fanno sapere i media locali

Entrambi gli uomini sono morti a bordo dell’elicottero che li stava trasportando in ospedale.

Russia, ministro per le Emergenze morto nell’Artico: le parole di Putin

In un telegramma inviato alla vedova e al figlio del ministro, citato dalla Tass, Vladimir Putin ha dichiarato: “Il ministro delle Emergenze Yevgeny Zinichev è sempre stato un amico affidabile e leale, oltre che un grande professionista”.

Si è detto scioccato nell’apprendere la tragica notizia e aggiunge: “Abbiamo perso un vero servitore della patria, un compagno e una persona che era vicina a tutti noi. Era un uomo di grande forza interiore, coraggio e audacia. È una perdita personale insostituibile per me. Abbiamo condiviso molti anni di lavoro comune. Ho sempre saputo che si poteva contare su Evghenij in qualsiasi situazione, anche la più complicata: era un amico affidabile e leale, nonché un professionista di altissimo profilo“.

Russia, ministro Zinichev morto nell’Artico: chi era

Evghenij Zinichev era un membro del servizio di sicurezza del Kgb negli ultimi anni dell’Urss. La sua carriera è stata tutta in ascesa dopo essere stato parte della scorta di Putin, tra il 2006 e il 2015. A lui sono stati assegnati diversi incarichi di alto profilo, diventando anche governatore ad interim della regione exclave russa di Kaliningrad e poi come vice capo del Servizio di Sicurezza Federale (Fsb).

Nel maggio 2018 è diventato ministro per le Emergenze nel maggio 2018 ed è stato anche membro del Consiglio di sicurezza della Russia. Come capo del Ministero delle Emergenze, rivestiva posizioni di alto profilo nel governo, occupandosi di disastri naturali e causati dall’uomo e altre situazioni di risposta rapida in tutto il Paese.