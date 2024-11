Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “90 missili su Kiev”

Russia, massiccio attacco contro Kiev: "90 missili in volo"

È stato direttamente il presidente Volodymyr Zelensky ad informare il mondo in merito a quanto stava accadendo in mattinata in Ucraina. E lo ha fatto tramite il suo canale Telegram.

“Questa mattina c’è stato un altro attacco combinato da parte della Russia contro le nostre città, e c’è stata una risposta efficace da parte della nostra difesa aerea. I missili russi, compresi quelli balistici, i missili da crociera che hanno attaccato Kiev e i droni sono stati abbattuti. In totale, circa 90 droni d’attacco hanno attaccato l’Ucraina” – così ha scritto poche ore fa su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.