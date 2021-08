Russia, prototipo dell’aereo militare Il-112V si schianta vicino Mosca: tre morti

Il prototipo dell’aereo militare Il-112V si è schiantato poco distante da Mosca, in Russia, causando la morte di due piloti collaudatori e di un ingegnere.

In Russia, si è verificato il drammatico schianto del prototipo del nuovo aereo destinato al trasporto militare leggero noto come Il-112V. Il velivolo ha impattato contro il suolo in prossimità di un’area boschiva mentre si trovava in fase di atterraggio.

L’evento ha causato la prematura scomparsa dei due piloti collaudatori e dell’ingegnere presenti a bordo del mezzo per testarlo.

Nella giornata di martedì 17 agosto, un prototipo di aereo progettato per il trasporto militare leggero russo, l’Ilyushin Il-112V, si è schiantato durante un volo di prova poco lontano da Mosca.

Sulla base delle informazioni diffuse dalla United Aircraft Corporation della Russia, l’incidente ha causato la morte di tutti e tre i membri dell’equipaggio a bordo del mezzo.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Tass, la United Aircraft Corporation ha spiegato che il nuovo aereo per il trasporto militare leggero Il-112V è precipitato in una zona boscosa mentre stava per raggiungere il campo d’aviazione Kubinka e ultimare la fase di atterraggio. Il campo di aviazione Kubinka si trova a circa 45 chilometri (28 miglia) a ovest di Mosca.

Russia, prototipo dell’aereo militare Il-112V si schianta vicino Mosca: il video

Lo schianto che ha portato alla distruzione del prototipo dell’aereo militare Il-112V è stato immortalato in un video rapidamente diffuso sui social. La clip, in particolare, è stata pubblicata dall’agenzia di stampa online Baza tramite l’app di messaggistica istantanea Telegram e mostra l’aereo che precipita nel bosco dopo che uno dei suoi motori ha preso fuoco.

In seguito all’incidente mortale, come da prassi, la polizia russa ha aperto un’indagine penale volta a determinare o a escludere eventuali responsabilità.

Russia, prototipo dell’aereo militare Il-112V si schianta vicino Mosca: la produzione

L’aereo militare aveva effettuato un volo di prova nella regione di Mosca soltanto nel corso della scorsa settimana e avrebbe dovuto essere presentato al forum Army-2021 alla fine del mese di agosto.

L’Il-112V è il primo aereo per il trasporto militare leggero sviluppato integralmente in Russia dopo il crollo dell’Unione Sovietica, avvenuto nel 1991.

L’Il-112V è dotato di motori a turboelica ed è progettato per trasportare personale, attrezzature militari e armi, per un carico complessivo corrispondente a 5 tonnellate.

Il primo volo dell’aereo ha avuto luogo nel marzo 2019 ma, in quella circostanza, il velivolo era stato considerato troppo pesante e sottoposto a svariati miglioramenti. I test dell’Il-112V, poi, sono stati ripresi soltanto nel marzo 2021.

La produzione in serie dell’Il-112V dovrebbe iniziare nel 2023 presso la Voronezh Aviation Enterprise, che si è impegnata a produrre fino a 12 aerei all’anno.