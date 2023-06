Fonti dell’Intelligence americana hanno girato l’informazione direttamente al New York Times: un generale di Putin era a conoscenza della ribellione Wagner e potrebbe aver aiutato Prigozhin.

Russia, un generale di Putin sapeva della ribellione Wagner: l’indiscrezione

Nei giorni scorsi, sempre dagli Stati Uniti d’America, aveva iniziato a circolare la notizia secondo cui Vladimir Putin fosse già a conoscenza da qualche ora che in Russia sarebbe scattata la ribellione de mercenari della Wagner. Il leader di Mosca, che forse al momento dell’inizio del tentativo di golpe si era rifugiato lontano dal Cremlino, non era però intervenuto in nessun modo, e questo aveva fatto insospettire tutti. Perché se Putin sapeva qualcosa non ha fermato immediatamente Prigozhin? Forse perché non era Putin in persona ad essere a conoscenza di quanto stava per accadere, ma lo era uno dei suoi collaboratori. È questa la notizia che è stata pubblicata oggi dal New York Times, che spiega come un generale fidato di Putin, secondo quanto riferito dall’Intellgence USA, sapesse tutti i dettagli dell’insurrezione.

Le azioni di Prigozhin

Il leader della Wagner, secondo quanto spiega il New York Times, non avrebbe agito in questo modo se non avesse creduto che qualcuno nelle posizioni di potere avesse pututo sostenerlo. Ma chi ha aiutato Prigozhin? Secondo il New York Times, il nome più accreditato sarebbe quello del generale Sergei Surovikin, uomo che in passato fu un generale dal grado importante nell’esercito russo.