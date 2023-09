Gli incontri della Ryder Cup si basano sulla formula del "match play", punti per ogni buca vinta

La Ryder Cup rappresenta un torneo di golf senza eguali, distinguendosi in modo inconfondibile da qualsiasi altra competizione. La gara si afferma come una delle sfide sportive di maggior tradizione e prestigio a livello globale.

La gara di golf più prestigiosa al mondo: la Ryder Cup

La Ryder Cup si differenzia dai tornei golfistici tradizionali grazie all’atmosfera da stadio, con tifosi che sfidano la classica compostezza tipica delle competizioni di questo sport così elegante, con un tifo rumoroso molto simile a quello che siamo abituati a sentire nelle partite di calcio.

La Ryder Cup si terrà per la prima volta in Italia, a Roma, presso il Marco Simone Golf & Country Club. Questo evento storico potrebbe accrescere l’attrattiva e il valore del golf italiano.

La competizione golfistica ha attirato decine di migliaia di spettatori da tutto il mondo, si prevede un pubblico totale di quasi 300.000 spettatori, con una media di circa 50.000 persone al giorno.

La Ryder Cup, i preparativi e l’attesa

In previsione dell’evento, il comune di Roma, gli organizzatori del torneo e il governo hanno pianificato interventi infrastrutturali anni fa.

La Ryder Cup a Roma è ora in corso dopo anni di preparazione. Comprende sei giorni di eventi, tra cui una partita di celebrità, con il torneo principale da venerdì a domenica.

Ci sono anche vice-capitani, come i fratelli Francesco ed Edoardo Molinari, che vinsero la Ryder Cup nel 2010.

La partita si conclude dopo 18 buche o prima se un giocatore è in svantaggio e non può più recuperare. La squadra vincente è determinata dalla somma dei punti guadagnati in tutte le partite.