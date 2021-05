Sabrina Ferilli e l’annuncio su Instagram: “Ci sono cascata di nuovo”

La famosa attrice romana Sabrina Ferilli ha comunicato sul suo profilo Instagram che farà ancora parte della giuria di Tu si que Vales.

Nelle ultime settimane, la scena televisiva è stata occupata da Sabrina Ferilli. La bellissima e bravissima attrice romana, infatti, è stata protagonista di una fiction di grande successo, andata in onda, per diverse settimane, su Canale 5. Dopo la fine di “Svegliati amore mio”, Sabrina Ferilli è pronta subito a tornare all’opera.

Come in molti sanno, la fiction, diretta da Simona Izzo, ha raggiunto numeri record in termini di share e di ascolto e ha battuto ripetutamente la concorrenza diretta. Nemmeno un momento di pausa, dunque, per l’attrice. Come in tantissimi sanno, infatti, Sabrina è molto attiva anche in diverse produzioni televisive sempre sulle reti Mediaset. Negli ultimi anni ha preso parte in qualità di giurata al serale di Amici. Anche nel corso di questa edizione, che ormai è quasi giunta al termine, con la semifinale in onda sabato 8 maggio 2021, è stata ospite del talent di Maria De Filippi proprio per promuovere questa fiction.

Proprio alla grande amica Maria è molto legata. In qualche modo l’annuncio che ha fatto scatenare i fan è legato alla conduttrice Mediaset. Sul suo profilo Instagram, infatti, Sabrina ha annunciato che sarà presente anche nella nuova edizione di Tu si que Vales. Per farlo ha utilizzato un collage delle migliori immagini che la vedono protagonista nella scorsa stagione. Nella descrizione invece cita Achille Lauro e scrive: “Ci sono cascata di nuovo”.

Sabrina Ferilli torna a Tu si que Vales

Immediate sono state le reazioni del web. Non solo da parte dei fan storici della attrice, ma anche da parte di diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Insomma, sono davvero tutti entusiasti del fatto che Sabrina continuerà ad essere la presidentessa della giuria popolare di Tu si que Vales. Il programma di Maria De Filippi tornerà, come ogni anno, in onda a partire dalla metà di settembre.

Sabrina Ferilli su Instagram

Si tratta di uno dei primi annunci ufficiali su Instagram per Sabrina Ferilli. La bella attrice, infatti, ha aperto da nemmeno un mese il suo profilo social e, sin da subito, sono stati tantissimi i fan che le hanno dimostrato un grandissimo affetto e sostengo. Tutti ricordano la scena simpatica di quando è stata ospite a Domenica In, da Mara Venier, nel momento in cui avrebbe dovuto postare una foto proprio su Instagram.

Sabrina Ferilli e i prossimi impegni

Non solo televisione, ma anche cinema per Sabrina Ferilli. Quella che inizierà dopo l’estate, infatti, sarà una stagione ricca e piena di impegni per l’attrice romana. A giugno, infatti, tornerà nuovamente sul set. In questo mese inizieranno le riprese di Il sesso degli angeli”, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni con protagonisti Sabrina Ferilli e Marcello Fonte.