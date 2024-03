Sabrina Ferilli: "Sembravo Maradona, mi prendevano in giro"

Sabrina Ferilli ha fatto una confessione che nessuno si aspettava. Da piccola somigliava a Maradona e veniva presa in giro per questo. Gli altri la “facevano sentire sbagliata“, ma lei non si è fatta abbattere.

Sabrina Ferilli: la confessione su Maradona sorprende

Intervistata dal settimanale Nuovo, Sabrina Ferilli ha ripercorso la sua lunga carriera. Protagonista al cinema del film Un altro ferragosto di Paolo Virzì, sequel del film iconico Ferie d’agosto del 1996, l’attrice ha svelato che quando era piccola somigliava a Maradona e per questo veniva presa in giro.

Sabrina Ferilli somigliava a Maradona

Sabrina ha raccontato:

“Da piccola parevo Maradona femmina! Ero una ragazza formosa, mediterranea, avevo sopracciglia molto folte e capelli ingestibili. Non mi sentivo brutta, ma gli altri mi facevano sentire sbagliata“.

La Ferilli, crescendo, si è presa la sua rivincita, tanto che ancora oggi viene considerata “il sogno proibito degli italiani“.

Sabrina Ferilli: la sua è una bellezza casareccia

Da piccola somigliava a Maradona, ma anche il periodo dell’adolescenza è stato complicato. Sabrina Ferilli ha ammesso che ha iniziato ad avere tanti corteggiatori solo dopo i 26 anni e, scherzando, ha sottolineato: “La mia è una bellezza più casereccia che fatale“.