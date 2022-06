Sabrina Ghio, è nata la figlia Mia: “Adesso siamo completi”

Sabrina Ghio ha annunciato via social la nascita della sua seconda figlia, Mia.

Sabrina Ghio ha dato il benvenuto alla sua seconda figlia, la piccola Mia, e sui social ha postato il suo primo scatto direttamente dall’ospedale.

Sabrina Ghio mamma per la seconda volta

Dopo la nascita della piccola Penelope, Sabrina Ghio e il suo compagno Carlo hanno dato il benvenuto alla piccola Mia.

“Adesso siamo completi. 07-06-2022. 3 kg di puro amore. Alle 12.10 sei nata tu… Mia Negri”, ha scritto Sabrina Ghio nel suo tenero post sui social dove è ritratta in compagnia delle sue due figlie e del suo compagno ancora in ospedale. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto gli auguri a Sabrina Ghio per la nascita della sua bambina. Tra questi anche Sonia Bruganelli, che ha specificato che la bambina sarebbe nata lo stesso giorno di suo figlio Davide (che ha compito 18 anni): “Come Davide mio! Auguriii alla gemellina”, ha scritto la conduttrice.

Sabrina Ghio sembra essere più raggiante che mai e presto potrà fare ritorno a casa con la sua bambina.

La vita privata

Sabrina Ghio ha avuto la sua prima figlia insieme all’imprenditore Federico Manzolli, da cui si è separata. A seguire ha ritrovato la serenità tra le braccia di Carlo Negri, e dopo un’intensa storia d’amore i due hanno coronato il loro sogno di avere insieme un bebè.

Ad agosto la coppia convolerà a nozze. Di recente Sabrina Ghio aveva fatto gli auguri al suo compagno scrivendo: “Quest’anno è il tuo anno amore…Oggi hai compiuto 30 anni. A giugno diventerai papà ed ad agosto mio marito… Un anno pieno d’amore e di cose belle! Ti auguro di avere sempre quello sguardo dolce e di rimanere sempre la persona meravigliosa che sei”