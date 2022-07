Sabrina Salerno nel canneto: le foto fanno il giro del web

Sabrina Salerno super sensuale nel canneto: le foto diventano virali in un lampo.

Gli anni passano, ma Sabrina Salerno continua ad essere bellissima. La showgirl, attrice e cantante ha condiviso su Instagram una serie di scatti davvero bollenti che la ritraggono in un canneto. Neanche a dirlo, le immagini sono diventate virali.

Sabrina Salerno nel canneto: le foto

Cinquantuno candeline sul groppone, eppure Sabrina Salerno è ancora bellissima come 30 anni fa, quando giovanissima si affacciava nel mondo dello spettacolo. Anche se dal piccolo schermo è un po’ latitante, la showgirl, attrice e cantante è parecchio presente sui social. Nelle ultime ore, via Instagram, ha condiviso una serie di foto che la ritraggono in un canneto. Le immagini, neanche a dirlo, sono diventate virali.

Sabrina Salerno idolo di generazioni e generazioni

“Into the nature“, ovvero “Nella natura”, ha scritto Sabrina a didascalia degli scatti che la ritraggono nel canneto. La Salerno indossa un bikini a triangolo fucsia, con un paio di shorts di jeans slacciati in vita. Ovviamente, il primo dettaglio notato dai fan, specialmente dai maschietti, è il suo seno prorompente.

Sabrina Salerno nel canneto: la reazione dei fan

Le foto di Sabrina Salerno nel canneto hanno immediatamente attirato l’attenzione dei seguaci.

Tra i tanti commenti, si legge: “Spettacolare! Da far diventare rapace anche un allocco procidano” oppure “Meraviglia universale” o ancora “Finiti gli aggettivi superlativi!!! … Super Sabry!“. Ovviamente, questi non sono gli unici pensieri che i fan le hanno rivolto, alcuni sono al limite della censura.