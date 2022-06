Un bikini che lascia poco all'immaginazione ed un ciondolo che cade "perfettamente": Sabrina Salerno, quel dettaglio che ha fatto impazzire i fan

Sabrina Salerno e quel dettaglio che ha fatto impazzire i fan completamente in tilt mentre la statuaria showgirl posa al mare. In una foto balneare pubblicata su Instagram la cantante e sfoggia un fisico mozzafiato e talmente sensuale che i seguaci dei social non hanno alcuna intenzione di rispondere alla retorica domanda posta a corredo della foto dalla stessa Sabrina: “Liguria o Veneto?”.

Sabrina Salerno fa impazzire i fan

Per i follower quello potrebbe essere anche il Mar Morto e la domanda di una maliziosa Sabrina Salerno ha il solo scopo di indirizzare lo sguardo dei fan su ciò a cui il mare fa da contorno. Come sottolineano infatti molti media e quotidiani l’ultima strepitosa foto pubblicata sul suo profilo Instagram della Salerno è diventata un vero must virale in pochissimo tempo. La showgirl, che solo in menzione di anagrafe dovrebbe avere 53 anni, esibisce il suo fisico e si mostra in bikini tra le acque del mare.

La domanda maliziosa: Liguria o Veneto?

E tutto ad interrogarsi: dove sarà? In Liguria oppure in Veneto? Come se a qualcuno fregasse che Sabrina sia in Liguria, Veneto o in Antartide. Il dato, come sottolinea Libero, è un altro: è quello per cui “la Salerno sfoggia un corpo impressionante, clamoroso, caratterizzato dalle ben note e procaci forme, che non perde occasione di mostrare con giusto orgoglio”. Poi la chiosa sul particolare voluto: “E così eccole, fasciate in rosso, ma soprattutto impreziosite da un ciondolo che va ad adagiarsi nel più strategico, e piccante, dei punti”.