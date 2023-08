Se venisse introdotto il salario minimo a 9 euro come cambierebbe lo stipendio di parrucchieri ed estetisti? Una simulazione ci fornisce la risposta

Il tema del salario minimo è uno dei più chiacchierati nel panorama politico italiano in questi ultimi mesi. Mentre le opposizioni proseguono con la loro raccolta firme, Giorgia Meloni smorza gli entusiasmi. Ma se la norma venisse realmente introdotta come cambierebbero gli stipendi dei lavoratori? Vediamo il caso di estetisti e parrucchieri.

Salario minimo, il possibile guadagno di parrucchieri ed estetisti: la simulazione

Una simulazione ci spiega come diventerebbe lo stipendio mensile per i lavoratori del settore Acconciatura ed Estetica se la retribuzione minima a 9 euro l’ora diventasse una norma ufficiale nel nostro Paese. Innanzitutto, va specificato che, al momento, rifacendosi ai tabellari retributivi, i parrucchieri, i barbieri ed gli estetisti alle prime armi guadagnano in media circa 7,14 euro lordi all’ora. ‘Quotidiano Nazionale’ ha fornito una simulazione, basata su criteri generali (di orario, contratto e livello del professionista), grazie alla quale è possibile capire quanto guadagnerebbero lavoratori appartenenti a questo settore con il salario minimo a 9 euro.

Il nuovo stipendio lordo: cosa cambierebbe con il salario minimo

Ebbene, il giornale, basandosi su un parrucchiere ‘X’ che lavora 40 ore settimanali divise su 6 giorni, ha calcolato a quanto ammonta il suo stipendio lordo attuale e come cambierebbe con l’introduzione del salario minimo. Ad oggi, il suddetto parrucchiere, a queste condizioni contrattuali, percepisce circa 1235,22 euro lordi al mese. Con l’introduzione della nuova norma arriverebbe, invece, a 1.557 euro lordi, con una differenza di 322 euro lordi.