Saldi estivi 2023, quando iniziano e il calendario completo

Per moltissimi italiani i saldi, sia estivi che invernali, sono da sempre un’ottima occasione per andare a caccia del vestito o dell’accessorio a lungo desiderato e il cui acquisto è stato rimandato, magari perché “fuori portata” a prezzo pieno. Come di consueto Confcommercio ha diffuso il calendario completo dei saldi estivi 2023 con tutte le date, regione per regione. È importante tenerlo d’occhio perché la sua durata varia a seconda dell’area nella quale sono stati indetti.

Saldi estivi 2023, il calendario regione per regione

Vediamo dunque quando iniziano i saldi estivi e quanto durano in tutta Italia:

Abruzzo: 6 luglio per 60 giorni (con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno)

Basilicata: 6 luglio – 6 settembre (con divieto delle vendite promozionali 130 giorni prima della data inizio saldi)

Calabria: 6 luglio – 4 settembre per 60 giorni(con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi)

Campania: 6 luglio per 60 giorni (con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi)

Emilia Romagna: 6 luglio per 60 giorni (con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi)

Friuli Venezia Giulia: 6 luglio – 30 settembre (con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno)

Lazio: 6 luglio per 6 settimane (con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi)

Liguria: 6 luglio – 19 agosto per 45 giorni (con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi)

Lombardia: 6 luglio per 60 giorni (con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi)

Marche: 6 luglio – 31 agosto (con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi)

Molise: 6 luglio per 60 giorni (con divieto vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo della data inizio saldi)

Piemonte: 6 luglio per 8 settimane con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

Puglia: 6 luglio – 15 settembre (con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi)

Sardegna: 6 luglio per 60 giorni (con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi)

Sicilia: 6 luglio – 15 settembre (con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno)

Toscana: 6 luglio per 60 giorni (con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi)

Umbria: 6 luglio – 3 settembre (con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno)

Valle d'Aosta: 6 luglio – 30 settembre (con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi)

Veneto: 6 luglio – 31 agosto (con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi)

Trento e Provincia (per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi)

Alto Adige: dal 14 luglio all'11 agosto o dal 18 agosto al 15 settembre a seconda della zona

Alcune indicazioni per gli acquisti

Nel frattempo Confcommercio, insieme a Federazione Moda Italia ha fornito una serie di indicazioni per poter fare gli acquisti in totale sicurezza. In particolare per ciò che riguarda i cambi, la decisione su un’eventuale possibilità è lasciata al negoziante salvo che il capo in questione non sia danneggiato o realizzato in modo non conforme. In questo caso il titolare è tenuto a riparare, sostituire o restituire l’ammontare economico corrisposto. Il titolare deve inoltre inserire nel cartellino dei prezzi, l’importo di partenza, lo sconto effettivo e il prezzo finale. Non ultimo il negozio deve sempre accettare le carte di credito.