Salerno, cane da caccia cade in un burrone, salvato con l'elicottero dopo che era finito su una cengia a picco nel vuoto e non riusciva a risalire

In provincia di Salerno un cane da caccia cade in un burrone e viene salvato con un intervento impeccabile del soccorritori.

I media locali spiegano che è scattato l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco che si sino calati ed hanno messo l’animale al sicuro.

Cane da caccia cade in un burrone, salvato

Il salvataggio, da quanto si apprende, è avvenuto nelle prime ore del mattino della giornata di ieri, 12 dicembre, a Caggiano, in provincia di Salerno. Ma cosa era accaduto? Che un cane da caccia all’improvviso e mentre era in attività di cerca era caduto in dirupo e non riusciva più a uscire.

Le difficoltà dell’animale, secondo i media, erano dovute alla conformazione del burrone, particolarmente scosceso e ripido.

Come hanno agito i caschi rossi del 115

A quel punto e per recuperarlo si sono attivati i vigili del fuoco di Sala Consilina, in provincia di Avellino. Da quanto si apprende dai media territoriali gli eli-soccorritori sono stati trasportati da un elicottero del reparto volo di Pontecagnano. A quel punto gli operatori del 115, verricellati dall’elicottero, hanno agito.

I caschi rossi hanno dunque raggiunto il punto in cui l’animale guaiva su una cengia a picco sul vuoto ed hanno tratto in salvo il cane da caccia, riconsegnandolo al proprietario.