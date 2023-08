Dopo il concerto di Ferragosto al Red Valley Festival di Olbia, Salmo ha avuto un malore. L’artista, tramite i suoi canali social, ha annunciato di essere costretto ad interrompere il tour.

Salmo: un malore lo costringe a interrompere il tour

Stop forzato per Salmo. L’artista, dopo l’ultima esibizione al Red Valley Festival di Olbia, ha accusato un malore e non ha avuto altra scelta che interrompere jl tour. Via social ha annunciato:

“ll problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso. Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi”.

Salmo ha annullato alcune date del tour, ma ha promesso che le stesse verranno recuperate appena starà meglio.

Salmo provato dal tour: le parole

Il tour dell’estate lo ha messo a dura prova e il suo corpo gli ha imposto uno stop. Salmo, per il momento, deve stare forzatamente a riposo. Ha dichiarato:

“Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi. Al Red Valley dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo! Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi”.

Salmo ha deciso di annullare tutte le tappe che mancavano alla fine del tour, fissato per il 2 settembre 2023. Le date cancellate sono: 18 agosto ad Attard (Malta), 21 agosto a Follonica, il 23 a Romano d’Ezzellino, il 25 a San Benedetto del Tronto, il 27 ad Acri, il 31 a Palermo e il 2 settembre a Catania. Salmo ha dichiarato:

“Mi spiace per questo imprevisto. Mi fermo un paio di giorni per riprendermi. I biglietti saranno rimborsati. Grazie di cuore”.