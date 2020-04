L'Oms ha dichiarato che al momento non ci sono ancora evidenze scientifiche che dimostrino che i guariti dal coronavirus siano immuni.

A pochi giorni dall’avvio della cosiddetta fase 2, un rapporto dell’Oms mette in guardia i governi affermando che non vi è alcuna prova scientifica che i pazienti guariti dal coronavirus siano del tutto immuni e abbiano gli anticorpi che li proteggano una seconda infezione.

Coronavirus: i guariti sono immuni?

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dunque sconsigliato di introdurre passaporti di immunità o certificazione di zero rischio per tutte quelle persone che hanno contratto il virus e sono ora negative. Perché nessun esperimento ha ancora dimostrato che non si possono ammalare di nuovo, magari da asintomatici, e quindi rialimentare la catena del contagio.

Nel rapporto si legge che molti studi hanno mostrato che le persone che sono guarite dall’infezione hanno gli anticorpi per il virus.

Tuttavia alcuni di questi ne hanno di livelli estremamente bassi neutralizzanti nel sangue. Stando dunque ai dati noti al 24 aprile 2020, nessuna ricerca ha ancora ha valutato se la presenza degli anticorpi possa dare immunità ad una successiva infezione nell’uomo.

L’Oms ha comunque sottolineato l’importanza dei test sierologici per individuare chi li ha sviluppati in quanto permettono di comprendere l’estensione dell’infezione e i fattori di rischio associati. Tuttavia ha fatto notare che tali esami non determinano se possono difendere o meno dalla contrazione del virus. Inoltre l’accuratezza e l’attendibilità di tutti quelli che sono stati messi sul mercato globale non è altissima e deve essere ulteriormente vagliata.