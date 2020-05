Acquista online i migliori prodotti agroalimentari sardi, scopri Isolas

Isolas è il sito migliore dove è possibile acquistare prodotti agrolimentari sardi di qualità e farli arrivare direttamente a casa tua.

E se ti dicessi che puoi godere delle eccellenze enogastronomiche della Sardegna direttamente a casa, ordinandole senza neppure alzarti dal divano? Trasforma il tuo desiderio in realtà, incanta il palato con Isolas, l’e-commerce dove puoi acquistare le migliori produzioni agroalimentari sarde, realizzate in territori incontaminati. E tutto questo con il vantaggio di una pronta consegna estesa all’intera proposta e spedizioni veloci. Ne vuoi sapere di più?

Su Isolas solo i migliori prodotti sardi di aziende selezionate

Isolas, www.isolas.it, ti offre una raffinata selezione dei migliori prodotti agroalimentari sardi. L’acquisto online è semplice e divertente, le categorie sono riportate nel menu orizzontale, e la transazione è senza rischi: avviene attraverso PayPal. Il prodotto viene spedito in 24/48 ore dalla ricezione del pagamento. Iscrivendoti alla newsletter ottieni subito un buono sconto del 10% sul tuo acquisto. E in caso di bisogno di ulteriori informazioni, puoi contare su telefono (3501505684), email (isolasofficial@gmail.com) e form online (nella sezione “Contatti” di isolas.it).

Isolas ha scelto come fornitori aziende locali integrate nel territorio, artefici di autentiche eccellenze tipiche che sono parte integrante delle migliori tradizioni culinarie mediterranee. È del resto un aspetto costitutivo di Isolas quello di esaltare le tante unicità in cui si articola la Sardegna. Tante piccole isole che esprimono particolarità preziose ed esclusive, create da terre fertili, amore per il proprio lavoro, uso di materie prime ricercate e microclimi che non si trovano altrove.

Quest’offerta unica è il risultato di una meticolosa selezione di eccellenze, cercando quei prodotti che hanno reso celebre la cucina sarda e concorso all’ascesa della dieta mediterranea. Le tipicità locali sono un aspetto determinante per la longevità del popolo sardo, tra le più elevate del mondo.

Tanti prodotti agroalimentari tradizionali della Sardegna direttamente a casa tua

Trovi una raccolta di prodotti agroalimentari sardi di cui fanno parte oli extravergine d’oliva, miele biologico di arancio, asfodelo, eucalipto. A questi vanno ad aggiungersi dolci rappresentativi della tradizione sarda, come i papassini, gli amaretti.

Puoi assaporare i gusti legati all’antica storia sarda anche in altre vesti, quali il pane carasau, sia nella versione integrale che tradizionale, e quello guttiau. Sugli scaffali virtuali c’è spazio per bottarga di muggine in baffe e macinata, bottarga di tonno e squisiti filetti di tonno sott’olio. Gli amanti della pasta possono acquistare produzioni caratteristiche della Sardegna, come la fregula sarda e i malloreddus, quest’ultimi disponibili anche nella versione biologica.

Visita la sezione “Vini e Liquori” e metti in carrello i migliori vini della Cantina Contini e della Cantina Suentu. Ci sono le più apprezzate tipologie di vino sardo, dal Cannonau al Nieddera. Senza contare la presenza di vini biologici, mirto e il filu ‘e ferru. E questo per citare solo alcuni dei tanti prodotti.

Allora, cosa aspetti? Regalati il piacere delle più ricercate eccellenze sarde, lasciati rapire dai sapori unici della Sardegna. Scopri www.isolas.it.