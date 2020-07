Uno studio rivela che anche in caso di test negativo, possono comparire delle lesioni ai piedi, chiamate "dita dei piedi da covid": cosa sono?

Sindrome da “Dita dei piedi da covid“: questo è l’oggetto di un nuovo studio che mette in correlazione il coronavirus alla comparsa di lesioni sui piedi. Un gruppo di ricercatori spagnoli avrebbe sta studiano questa correlazione, sottolineando come la comparsa di piaghe sia comune tra le persone che risultano negative al tampone per il coronavirus.

Dita dei piedi da Covid: cosa sono

Le dita dei piedi da Covid si manifestano con piccole lesioni alle dita dei piedi, simile a piaghe. Un gruppo di ricercatori spagnoli sta cercando di capire se ci sia una correlazione tra queste lesioni e il coronavirus.

Nella maggior parte dei casi, infatti, le persone colpite da questa sindrome ai piedi risultano negative al test del coronavirus.

Ma attraverso delle bipsie cutanee della parte interessata, hanno riscontrato che il virus SARS-CoV2 era presente nelle cellule endoteliali dei vasi sanguigni della pelle e nelle ghiandole sudoripare. Questa incidenza è stata riscontrata soprattutto nei bambini e nei giovani adulti.

La principale autrice dello studio, Isabel Colmenero dell’Ospedale Infantil Universitario Niño Jesús, ha detto che a causare queste lesioni potrebbe essere il danno endoteliale indotto dal virus. “Inoltre, – aggiunge – il danno vascolare potrebbe anche spiegare alcune caratteristiche cliniche osservate in pazienti con COVID-19 grave”.





Questo studio potrebbe gettare nuova luce sulla sintomatologia del coronavirus nei bambini. Se infatti in un primo momento si poneva attenzione ai sintomi classici (confondendoli a volte con la sindrome di Kawasaki), adesso si aggiunge un tassello in più per diagnosticare correttamente la malattia anche nei più piccoli.