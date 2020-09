In Italia la seconda ondata covid è prevista a ottobre, e due ricercatori italiani avrebbero creato un modello matematico per prevederla.

Uno studio elaborato da due ricercatori italiani svela che l’Italia potrebbe subire una seconda ondata covid tra ottobre e novembre. I ricercatori avrebbero poi creato un modello che permetterà in anticipo a molti settori di prevedere l’ondata e quindi consentire all’intero mercato finanziario di prepararsi al peggio.

Seconda ondata covid in Italia: lo studio

La seconda ondata covid in Italia è prevista tra ottobre e novembre. Questa è la previsione di uno studio condotto da Giacomo Cacciapaglia e Francesco Sannino, due ricercatori italiani, i cui risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista “Scientific reports”.

I due ricercatori però avrebbero fatto di più. Entrambi avrebbero creato un modello matematico che potrebbe aiutare a capire l’evoluzione settimanale dell’ondata, sulla base dei dati già riscontrati in questa emergenza saniataria.

Il modello

Secondo questo modello, per gli esperti la seconda ondata in Europa, e quindi in Italia è prevista per luglio 2020 e gennaio 2021. Inoltre, questo modello matematico consente di tenere a bada i tassi di infezione per ogni Paese attraverso una serie di provvedimenti.

Distanziamento sociale e misure anticovid rimangono le principali armi per combattere il virus in attesa del vaccino.

Questo modello potrà rendersi davvero utile a livello globale, perché è in continuo aggiornamento. Con l’acquisizione dei nuovi dati, infatti, il modello potrebbe diventare uno strumento molto utile per i mercati finaziari, industrie e mondo del lavoro in generale, permettendo a chiunque di prevedere con anticipo possibili picchi e nuove ondate, aumentando le possibilità di contrastare le nuove minacce del coronavirus.