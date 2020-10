Gli italiani hanno molto sofferto il periodo di chiusura forzata

Il 63% degli italiani ha sofferto di disturbi mentali durante il periodo di lockdown. Lo rivela uno studio realizzato dall’Istituto Elma Research in sei Paesi europei e secondo cui in Europa, mediamente, il 58% dei cittadini ha avuto sintomi di disturbi psicologici con una durata maggiore di 15 giorni durante il periodo di chiusura causato della pandemia.

L’Italia, quindi, con il 63%, è una delle Nazioni con il dato più alto, seconda solo a Spagna e Stati Uniti e pari alla Gran Bretagna.

Giornata mondiale Salute Mentale

Secondo lo studio, a rispondere meglio al lockdown sono stati i tedeschi con un dato inferiore al 50%. Restando a casa nostra, l’argomento è stato oggetto di riflessione da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

“La pandemia – ha detto il capo dello Stato – ha acuito la sofferenza delle persone affette da patologia psichica, spesso costrette a vivere lontano dalle proprie famiglie per ragioni terapeutiche, e che si sono trovate in alcuni casi ad affrontare in solitudine gli effetti della chiusura”. Con un comunicato ufficiale, la sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa, ha sottolineato anche che “quella dela Giornata mondiale della salute mentale, è una celebrazione che ci richiama alla necessità di garantire maggiori investimenti e migliore accesso alle cure per tutti e ovunque.

Per raggiungere questo obiettivo sono necessarie anche un’informazione e una comunicazione in grado di cancellare lo stigma che troppo spesso accompagna il disturbo mentale”.