Covid, anche gli asintomatici sviluppano immunità duratura: lo studio

Non soltanto le persone affette dal Covid-19 sintomatiche sviluppano l'immunità.

Uno studio condotto nel Regno Unito ha chiarito la durata dell’immunità protettiva che si sviluppa dopo avere contratto il Covid-19. Gli anticorpi neutralizzanti, in base agli esperti, non permanerebbero nel corpo soltanto nel breve periodo come suggerito dalle ricerche precedenti.

I risultati dello studio

I risultati dello studio dell’Imperial College e dell’University College di Londra hanno evidenziato che la risposta immunitaria nei confronti del Covid-19, nella maggior parte delle persone che hanno contratto il virus (anche in forma lieve o asintomatica), permane nelle 16-18 settimane successive.

“L’89% degli operatori sanitari aveva un livello rilevabile (e ritenuto protettivo) di anticorpi neutralizzanti nelle 16-18 settimane successive all’infezione e che la maggior parte degli operatori aveva anche cellule T in grado di riconoscere diverse parti del virus”, ha spiegato Aine McKnight, professoressa di Patologia virale.

“Questa è una scoperta importante poiché i sintomi lievi o addirittura assenti di Covid-19 sono molto comuni e rappresentativi della maggior parte delle infezioni nella comunità. Queste abbondanti risposte immunitarie danno anche speranza per l’efficacia a lungo termine dei vaccini“, ha aggiunto la ricercatrice Corinna Pade, coautrice dello studio.

Esistono, tuttavia, delle differenze tra coloro che hanno manifestato il virus e gli asintomatici: “Le risposte delle cellule T tendevano ad essere inferiori a seguito di infezione asintomatica rispetto a coloro che hanno riportato sintomi di Covid-19, mentre i livelli di anticorpi neutralizzanti erano presenti indipendentemente dai sintomi“.