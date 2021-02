In Regno Unito è stata rilevata una nuova variante del virus: attualmente sarebbero più di 50 i casi diagnosticati.

Gli esperti hanno segnalato che in Regno Unito sono stati riscontrati decine di casi positivi ad una nuova variante del coronavirus caratterizzata da mutazioni che preoccuperebbero gli scienziati. Denominata B.1.525, è stata identificata a dicembre del 2020 in Inghilterra e Nigeria e sequenziata dagli scienziati dell’Università di Edimburgo.

Attualmente è stata riscontrata in diversi paesi tra cui Australia, Danimarca, Francia, Canada, Spagna, Ghana, Belgio e Stati Uniti.

Nuova variante in Regno Unito

Secondo i dati attualmente disponibili i casi positivi a questo ceppo sono 32 nel Regno Unito e 35 in Danimarca. Si tratta di un’infezione con mutazioni trasversali alla più nota variante inglese e a quelle brasiliana e sudafricana. Quella che preoccupa di più stando al report dell’ateneo scozzese è la E484K in quanto altererebbe in maniera significativa la struttura della proteina Spike.

Quella cioè che il virus utilizza per legarsi alle cellule umane.

La mutazione renderebbe l’infezione capace di eludere gli anticorpi come dimostrerebbe il boom di reinfezioni registrate a Manaus ma anche la bassa efficacia del vaccino di Novavax in Sudafrica (49,4% contro quella generale dell’89,3%). Per il momento non è ancora chiaro se questa variante sia, come quella britannica precedentemente riscontrata, più contagiosa o possa portare ad una malattia più o meno grave.

“Non sappiamo ancora quanto bene si diffonderà, ma se avrà successo si può presumere che l’immunità da qualsiasi vaccino o infezione precedente sarà attenuata“, ha affermato il professor Simon Clarke, docente di Microbiologia cellulare presso l’Università di Reading. Lo stesso ha spiegato che qualsiasi ceppo che presenta la mutazione E484K dovrebbe essere soggetto a test, in quanto sembrerebbe resistere agli anticorpi e quindi rendere più lontana l’immunità di gregge.