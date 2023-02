Matteo Salvini si è schierato contro la presenza del presidente ucraino Zelensky al Festival di Sanremo.

Ha dichiarato che il suo messaggio è fuori luogo.

Salvini contro Zelensky a Sanremo: “Fuori luogo video o messaggio”

“Ho sempre pensato che in un contesto che è di musica popolare, di svago, di gioia, di paillettes e di luci portare Zelensky e la tragedia immane del suo popolo sia fuori luogo sia in presenza, in video o con un messaggio” ha dichiarato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ospite a The Breakfast Club su Radio Capital.

“Se avrò qualche minuto guarderò Sanremo ma non per videomessaggi o messaggi scritti ma per ascoltare qualche canzone. Anche nell’interesse di Zelensky stesso: non so se può essere utile per lui apparire tra uno stacchetto e i Cugini di Campagna” ha dichiarato Salvini. Per quanto riguarda il messaggio del presidente “non corrisponde al vero che la Rai si è rifiutata di mandare in onda un suo video“, ha comunicato la Rai.

“Al contrario, la Rai si è sempre dichiarata disponibile a raccogliere un intervento in forma video o audio. Come spiegato oggi alla stampa dal Direttore del Prime Time, Stefano Coletta, e dal Direttore artistico del Festival, Amadeus, è stato l’Ambasciatore dell’Ucraina a Roma con il quale entrambi hanno tenuto i contatti ad avanzare la richiesta di far leggere un testo scritto del Presidente Zelensky” si legge in una nota.

Il commento di Fiorello

La presenza di Zelensky a Sanremo è stata commentata anche da Fiorello, con grande ironia, a Viva Rai2. “Buonasera popolo italiano. Il mondo in questo momento ha bisogno di pace, ma la pace è la cosa più difficile da conseguire. Io, Volodymyr Zelensky, vi ringrazio per il supporto che il governo e il popolo italiano danno al processo di pace, nonostante i gravi problemi che affliggono il vostro paese” è la parte iniziaale del testo letto dallo showman.

“Da parte nostra vi promettiamo, quando tutto questo sarà finito, di contraccambiare il vostro aiuto ed aiutarvi a liberarvi da questo pericoloso soggetto che vi tiene prigionieri ormai da quattro anni e non vi fa dormire: Rita Amedeo Sebastiani, ma credo sia conosciuto da voi italiani con il nome di Amadeus. Grazie popolo italiano” ha aggiunto.