Matteo Salvini “scaglia la prima pietra” sul Ponte: “Entro due anni”.

Su quello di Messina il ministro per le Infrastrutture del governo Meloni sembra aver idee e timing chiari: la posa della prima pietra arriverà entro due anni. Ha detto Salvini in videoconferenza a un convegno tenutosi al porto di Palermo: “Alla faccia dei tanti gufi…”.

Matteo Salvini sul Ponte: “Entro due anni”

La volontà sembra essere quella di permettere alla Sicilia di essere più agevolmente collegata con il resto dell’Europa.

“I professionisti del no avranno poco spazio. Chi dice no al ponte dice no a tutto. Conto di terminare il mio mandato con i lavori in stato di avanzamento“. E ancora: “Lavoriamo per la posa della prima pietra del Ponte dello Stretto entro due anni, le regioni Calabria e Sicilia sono d’accordo”.

Il modello di legge: “Forse quello Genova”

Da quanto si apprende da Il Giornale il vicepremier ha anche risposto alla domanda se una legge speciale o sarà sufficiente il codice degli appalti “Ci stiamo ragionando, c’è un dibattito in corso.

C’è chi dice modello Genova, c’è che dice che sia sufficiente l’attuale normativa. A me interessa avere un progetto inattaccabile. Deve essere un’opera che nei secoli dimostrerà l’ingegno e la bravura italiana”.