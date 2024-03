Samantha De Grenet ha confessato di aver avuto un flirt con Francesco Totti. Sono passati tanti anni da quella passione, ma la showgirl definisce “bellissimi” i giorni trascorsi con lui.

Samantha De Grenet confessa il flirt con Francesco Totti

Ospite del programma Storie di donne al bivio, che andrà in onda sabato 9 marzo su Rai2 alle 14:00, Samantha De Grenet ha ammesso di aver avuto un flirt con Francesco Totti. Sono trascorsi tanti anni da quel momento, ma fino ad oggi nessuno dei due aveva confermato la frequentazione.

Le parole di Samantha De Grenet

Samantha De Grenet ha raccontato:

“È una storia che nessuno di noi ha mai confermato, anche se all’epoca finimmo su tutti i giornali di gossip. Conobbi Totti una sera al Circo Massimo a un concerto di Antonello Venditti. Aveva appena terminato la sua storia con Maria Mazza (ex storica di Francesco, ndr), era una sera magica: luci, candele e musica. Qualche settimana dopo ci trovammo in Sardegna e una mattina andammo a fare una scorribanda in mare con la moto d’acqua. Guidavo io e un’onda anomala all’improvviso fece finire in alto mare Francesco. Ricordo che appena mi accorsi di averlo perso restai paralizzata dalla paura. Mi dissi: e adesso, se ho rotto il Campione chi mi farà tornare a Roma?”.

Perché tra Samantha e Totti non è scoppiato l’amore?

La De Grenet e Totti si sono frequentati per un po’, ma la passione non è si è trasformata in amore. Samantha ha raccontato: