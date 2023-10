Samantha De Grenet, il figlio Brando compie 18 anni: "Non smetteremo mai di amarti"

Il figlio di Samantha De Grenet, Brando, ha compiuto 18 anni e la showgirl gli ha voluto fare una commovente dedica via social.

Samantha De Grenet: la dedica al figlio Brando

Il figlio di Samantha De Grenet è diventato maggiorenne e la showgirl ha affidato ai social un suo messaggio carico d’amore nei suoi confronti. “Caro amore nostro, tu hai il nostro cuore e hai fatto delle nostre vite un capolavoro”, ha scritto, e ancora:

“Grazie per il bambino che sei stato e per l’uomo che stai diventando e grazie per averci insegnato come essere dei buoni genitori. Siamo una mamma ed un papà orgogliosi e grati e nel giorno del tuo diciottesimo compleanno ti auguriamo di essere sempre felice, sereno e consapevole di quanto tu sia fortunato (…) Ti auguriamo di trovare sempre l’energia e la positività di affrontare le situazioni difficili, di lasciar andare ciò che non è importante, di allontanare litigi e drammi inutili , di non farti mai guidare da rancore , invidia e orgoglio e di rialzarti ancora più forte le volte che inevitabilmente cadrai e di amare ogni singolo giorno della tua vita rendendo unico e speciale ogni momento. Circondati di veri amici, di persone che ti vorranno bene nonostante i tuoi difetti , perché chi ti ama veramente imparerà ad amare anche quelli (…) Fai ciò che ti rende felice, rispetta ogni essere umano ed ogni essere vivente e combatti per i tuoi ideali, ma non perdere mai di vista i tuoi valori. Non smetteremo mai di amarti e sostenerti. Con tutto il nostro Amore”.

Brando è l’unico figlio che Samantha De Grenet ha avuto insieme a suo marito Luca Barbato. Durante la sua permanenza nella casa del GF Vip, la showgirl ha espresso più volte la sua nostalgia nei confronti del figlio, a cui è estremamente legata.