Una vicenda che arriva dal Bresciano e che coniuga l’attenzione per chi è meno fortunato con quella per chi ha una missione didattica: a San Polo un bambino spinge la maestra a scuola, che batte la testa e sviene. Il piccolo ha 9 anni ed avrebbe un “disturbo certificato” per cui è seguito con attenzione dai docenti e sul quale famiglia e dirigenza scolastica chiedono da tempo un programma mirato.

Bambino spinge la maestra a scuola che sviene

Da quanto si apprende quelli vissuti in un’aula dell’istituto comprensivo di via del Verrocchio sono stati attimi di paura. I media spiegano che ad un certo punto la maestra non rispondeva più e dopo essere stata spintonata ha perso conoscenza. Tutto è accaduto durante le prime ore di lezione, quando la docente è stata spinta da un suo alunno e che, cadendo, ha picchiato violentemente la testa sul pavimento. Il gesto sarebbe stato il frutto di uno scatto d’ira ingestibile, da parte di un bambino di 9 anni con problemi di comportamento censiti. Ha detto il preside Gaetano Greco: “Da tempo sia noi che la famiglia chiediamo un intervento medico per un’analisi approfondita del caso, perché la gestione del bambino, quando perde le staffe, per noi insegnanti è impossibile”.

“Non è facile controllare quegli attacchi”

“Si tratta di un ragazzino che sta migliorando molto, ma non è facile controllare i suoi attacchi d’ira“. E il contesto è anch’esso difficile: su 1.074 iscritti, 65 hanno bisogno del sostegno. La chiosa del dirigente è stata mesta: “A Brescia siamo una delle scuole più in difficoltà per questa problematica. La scuola da sola non può prendersi carico di casi di bambini con disturbi del comportamento che sono sempre più in aumento”.