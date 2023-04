San Salvo, esplode un ordigno davanti alla chiesa dei testimoni di Geova

Paura a San Salvo, nella provincia di Chieti (Abruzzo), dove un ordigno è stato fatto esplodere davanti alla porta di ingresso di una chiesa di testimoni di Geova. La bomba carta dovrebbe essere stata piazzata nella notte: al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

San Salvo, bomba carta esplode davanti alla chiesa dei testimoni di Geova

La scoperta dell’accaduto è stata fatta questa mattina attorno alle ore 9, quando sono stati ritrovati i cocci della porta secondaria della chiesa dei testimoni di Geova in via Montenero a San Salvo. Al momento non si conosce l’identità dell’uomo che ha piazzato la bomba, nè si conoscono i motivi che lo hanno portato a compiere tale gesto.

Le indagini dei carabinieri

Secondo le prime informazioni che hanno raccolto i carabinieri che da questa mattina stanno lavorando sul caso, pare che a piazzare la bomba carta sia stato un uomo (incappucciato o comunque con il volto coperto) che è arrivato sul posto oltrepassando una recinzione. La bomba, secondo quanto emerso dallo studio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, dovrebbe essere stata piazzata attorno alle 4 di questa mattina.