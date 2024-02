Sandra Milo: la figlia Azzurra tuona sulle colleghe della madre

Ospite di Verissimo, Azzurra De Lollis ha parlato della scomparsa della mamma Sandra Milo. Oltre a raccontare gli ultimi giorni del genitore, la donna si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe nei riguardi delle colleghe dell’attrice.

A distanza di quasi un mese dalla morte di Sandra Milo, la figlia Azzurra De Lollis ha accettato l’invito di Silvia Toffanin a Verissimo. La donna ha raccontato gli ultimi mesi di vita del genitore, scomparso a causa di un tumore ai polmoni. Non solo, la pargola della grandissima Sandrocchia ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei riguardi delle colleghe della madre.

Azzurra ha dichiarato:

“Ho ricevuto molte più testimonianze d’amore dal pubblico, che dai colleghi di mamma. Era benvoluta da tutti, ma non ha ricevuto gli onori e i tributi che meritava. In chiesa sono venute Mara Venier, Eleonora Daniele, Alberto Matano. Ma tante sue colleghe, che hanno parlato di lei in radio e in televisione, non solo non si sono presentate al funerale, ma non mi hanno mai mandato un messaggio né inviato un fiore. (…) Mi dispiace per mamma che è sempre stata una persona buona e mai invidiosa, sempre solidale con tutti. Non lo meritava. Ma la gente l’ha ripagata. (…) Mi aspettavo molto di più da alcune sue colleghe che conosco anche io, con le quali ha condiviso un percorso. Ma non fa niente: il tempo sistema le cose”.