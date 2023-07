Erano circa le ore 21 della serata di ieri, mercoledì 12 Luglio, quando decine di telefonate intasano le linee dei vigili del fuoco della stazione di Sandrigo, in Veneto. Un terribile incendio era scoppiato nel campo nomadi della città: la colonna di fumo nero era visibile da chilometri di distanza.

Sandrigo, a fuoco furgoni e roulotte: scoppia l’incendio nel campo nomadi

Furgoni, roulotte e automobili in fiamme: questo è ciò che hanno trovato i vigili del fuoco che sono arrivati al campo nomadi di Sandrigo da Bassano del Grappa e da Vicenza, nella serata di ieri. Il rogo è divampato intorno alle 21 e in poco tempo si è propagato in quasi tutto il campo, mettendo in serio pericolo la vita di chi ci abitava. I caschi rossi sono intervenuti con due autopompe e due autobotti, e dopo qualche ora di lavoro, hanno circoscritto e spento le fiamme.

Le indagini dei carabinieri: cosa c’è dietro all’incendio?

Nel frattempo, sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno iniziato ad indagare sulle possibili cause dell’incendio. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, nemmeno quella del dolo, ma la pista più probabile porta ad uno sfortunato incidente domestico. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, mentre le operazioni di bonifica sono proseguite per tutta la notte.