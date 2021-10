Sangiovanni approda in una serie tv: importanti novità per il cantante

Secondo i rumor in circolazione Sangiovanni avrebbe accettato di prendere parte a una serie tv in uscita dal 2022.

Secondo i rumor in circolazione tra i nuovi progetti lavorativi di Sangiovanni vi sarebbe una serie tv, mentre è escluso che prenda parte al Festival di Sanremo.

Sangiovanni: la serie tv

Non solo cantante ma anche attore: secondo i rumor in circolazione nei nuovi progetti lavorativi di Sangiovanni vi sarebbe la recitazione, e infatti Sky avrebbe voluto il giovane ex talento di Amici per una serie che, con tutte le probabilità, andrà in onda dal prossimo anno.

Sangiovanni al momento ha mantenuto il massimo riserbo sulla questione e, secondo indiscrezioni, a differenza dei molti ex talenti di Amici il cantante non si proporrà al Festival di Sanremo. La questione è ancora tutta da vedere ma Sangiovanni sembra intenzionato a tenersi lontano dal palco dell’Ariston per il momento, e in tanti tra fan, amici e colleghi non vedono l’ora di sapere quali saranno le novità che lo riguarderanno.

Sangiovanni: la vita privata

Nel frattempo il cantante continua a godersi la sua storia d’amore con Giulia Stabile, con cui ha concluso la sua esperienza ad Amici e con cui ha deciso di vivere la sua liaison lontano dai riflettori. I due hanno espresso il desiderio di preservare la loro privacy e sui social Sangiovanni si era sfogato per le attenzioni morbose riservate dai fan e dalla stampa a lui e alla sua fidanzata:

“Io e Giulia inconsciamente abbiamo vissuto dentro a quel programma insieme, vicini.

Abbiamo iniziato a provare un sentimento inconsciamente, nel senso che non ci saremmo mai aspettati quello che è venuto dopo, abbiamo vissuto insiemeio facevo del bene a lei e lei a me (…) Ma Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni, non perché non lo siamo realmente eh, ma perché prima di tutto siamo due artisti (…) Perché sprecate il vostro tempo e non vi appassionate alla musica o alla danza? Perché parlate di cose che non esistono e perché non pensate che io e lei abbiamo una nostra privacy?”

Sangiovanni: la musica

Nel frattempo, nelle ultime settimane, Sangiovanni ha festeggiato la vittoria del triplo disco di platino per il suo EP Sangiovanni, uscito appena 4 mesi fa. “Grazie di cuore per avermi capito, per essere stati parte di questo percorso unico. Non so come sia successo ma grazie. Vi voglio bene”, ha scritto sui social il giovane cantante.