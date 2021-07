Sangiovanni e Giulia Stabile: il video ufficiale di Malibu è un successo

I fan di Sangiovanni attendevano l'uscita del video ufficiale di Malibu, la sua hit estiva che sta avendo un enorme successo, protagonista anche Giulia

Sangiovanni e Giulia Stabile non sbagliano neanche un colpo, dopo la vittoria ad Amici, rispettivamente nella categoria canto e ballo, i due adesso sono primi in tendenza su Youtube a distanza di poche ore dalla pubblicazione del videoclip ufficiale di Malibu, la hit estiva del cantante.

Sangiovanni e Giulia, il video di Malibu è un successo

È uno straordinario successo il videoclip ufficiale di Malibu, la canzone dell’amatissimo Sangiovanni, protagonista nel video è anche la ballerina Giulia Stabile, fidanzata del cantante e vincitrice dell’ultima edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi.

Il video pubblicato nella giornata di venerdì 23 luglio 2021 alle ore 14:00, è già primo in tendenza su Youtube e vanta quasi 2 milioni di visualizzazioni a distanza di neanche 48 ore dalla sua pubblicazione.

Sangiovanni e Giulia, più innamorati che mai nel video di Malibu

Procede a gonfie vele la relazione tra il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia Stabile, una storia d’amore nata tra i banchi dell’ultima edizione di Amici, che sta continuando con successo anche dopo la fine del talent.

Nel videoclip di Malibu, dove entrambi sono protagonisti, i due appaiono più innamorati che mai e sempre più complici.

Giulia nel video è protagonista non solo della coreografia di danza, ma anche di numerosi momenti di complicità con il suo fidanzato.

La Stabile ha ideato una coreografia, che è diventata in poco tempo virale, dopo che il video tutorial è stato diffuso sui social. La hit è già un successo e adesso la coreografia ideata da Giulia non puà far altro che contribuire ad alimentare altro successo.

Il video ufficiale di Malibu: Giulia ringrazia Sangiovanni

Nella stessa giornata di pubblicazione del video di Malibu, la ballerina Giulia Stabile ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post dedicato al fidanzato, ecco cosa ha scritto:

“Malibu, il video è fuori ORA. Grazie Sangiovanni per aver voluto condividere tutto questo con me e per avermi dato fiducia per la coreografia ufficiale. Felice ed orgogliosa di condividere tutto questo con te… Speriamo che vi piaccia il video”.

La didascalia scritta e pubblicata da Giulia accompagna alcune foto del backstage del video di Malibu, la ballerina sembra essere sempre più innamorata di Sangiovanni e i due stanno condividendo l’amore e il successo.