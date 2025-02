Sanguinosa rissa in un bar, tre accoltellati a Gorizia: una giovane in gravi condizioni

Gorizia, rissa sanguinosa in un bar: tre accoltellati, una giovane è grave

Una domenica di paura a Gradisca d'Isonzo (Gorizia): tre giovani accoltellati in un bar del centro, una ragazza è in gravi condizioni.

Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, le quattro persone coinvolte erano sedute insieme a un tavolo all’interno del bar. La conversazione tra loro è progressivamente degenerata, dando vita a una discussione accesa e offensiva. Uno dei ragazzi avrebbe estratto un coltello, non è chiaro se fosse in suo possesso o se lo abbia preso dal locale, e ha aggredito gli altri due ragazzi e la giovane.

La ragazza è stata soccorsa e portata a Trieste, dove è ricoverata all’ospedale di Cattinara. Versa in condizioni gravi, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. I due uomini, invece, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Gorizia con ferite più lievi.

L’autore dell’aggressione sarebbe un uomo che, dopo il gesto, è riuscito a dileguarsi e ora è attivamente ricercato dai Carabinieri. Al momento, le ragioni che hanno scatenato la lite tra i coinvolti restano sconosciute e sono oggetto di indagini.