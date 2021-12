Sanremo 2022, il cast dello show: chi sarà presente

In rete sono emersi i nomi dei primi 16 presunti artisti che prenderanno parte al Festival di Sanremo.

Secondo i rumor circolati in rete sarebbero ben 16 i primi nomi di artisti che comporranno il cast della nuova edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo 2022: il cast

In rete ha iniziato a circolare una lista di 16 nomi che, secondo indiscrezioni, prenderanno parte al Festival di Sanremo 2022.

Si tratta di:

Emma

Elisa

Boomdabash

Donatella Rettore con Ditonellapiaga

Tecla con Alfa

Rkomi

Aka 7Even

Ariete

Orchestraccia

Giovanni Caccamo

Le Vibrazioni

Giusy Ferreri

Fabrizio Moro

Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese

Il Tre

Gianni Morandi

Al momento non vi sono conferme riguardanti i volti tv che accompagneranno Amadeus (per la terza volta al timone del programma) durante le tre serate dedicate alla kermesse, anche se è praticamente cerco che quest’anno Fiorello gli darà forfait.

Fiorello assente a Sanremo 2022

Dopo aver preso parte al Festival di Sanremo 2020 e dopo aver co-condotto al fianco di Amadeus anche la difficile edizione del 2021 (senza pubblico a causa delle norme anti-Coronavirus) Fiorello ha fatto sapere che non sarebbe stato presente una terza volta sul palco dell’Ariston. Non è chiaro dunque chi potrebbe accompgnare Amadeus nella conduzione della nuova edizione della kermesse e se saranno presenti altri amici del celebre conduttore (che nella prima edizione da lui condotta aveva voluto al suo fianco anche Tiziano Ferro).

Amadeus e Sanremo 2022

Inizialmente Amadeus aveva affermato di non voler condurre per la terza volta la famosa kermesse, anche a causa delle numerose difficoltà riscontrare durante l’edizione 2021 dello show. In seguito il conduttore ha dichiarato: “E’ incredibile, non vedo l’ora. Chi l’avrebbe mai detto? Non avrei mai pensato di condurre tre festival di seguito. È una grandissima gioia, ringrazio l’amministratore delegato Fuortes e il direttore di Rai 1 Coletta, non vedo l’ora di cominciare a lavorare, ad ascoltare le canzoni.

Poi ci sono gli ospiti, le emozioni. Per ora buona estate a tutti”. Le ultime edizioni della kermesse non hanno mancato di sollevare polemiche ma Amadeus è sempre andato dritto per la sua strada e sembra che abbia accolto con gioia la possibilità di diventare ancora una volta direttore artistico del famoso festival musicale. Ancora non è dato sapere con esattezza quando la kermesse avrà inizio, ma in tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più.