Sanremo 2022, Maria De Filippi scrive a Sangiovanni dopo l’esibizione: cosa gli ha detto?

La conduttrice di Amici, Maria De Filippi, ha scritto un messaggio all’ex allievo Sangiovanni, dopo la sua esibizione a Sanremo 2022.

L’esperienza a Sanremo 2022 di Sangiovanni

Come sappiamo Sangiovanni è uno dei concorrenti più giovani in gara quest’anno a Sanremo.

Il cantante, presentatosi al Festival con la canzone “Farfalle”, ha rilasciato un’interessante intervista a ‘Storie Italiane’ in cui ha parlato della sua prima esperienza a Sanremo e di un messaggio speciale che gli è stato inviato da Maria De Filippi.

Il racconto di Sangiovanni a Storie Italiane

Il cantante, il cui vero nome è Giovanni Pietro Damian, ha raccontato di essere rimasto molto legato a Maria, e di averla sentita spesso nei mesi successivi alla scorsa edizione di Amici.

La De Filippi, ascoltata la canzone del suo ex allievo durante la prima serata del Festival, gli ha scritto un bel messaggio: “Maria De Filippi mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo, ma glielo avevo già fatto ascoltare, le era già piaciuto. Mi ha scritto che è orgogliosa di me e sono stato bravo.”

Le aspettative di Sangiovanni per Sanremo 2022

Durante la stessa intervista, il cantante ha raccontato di non aspettarsi nulla da questa prima parteciazione Sanremese, in termini di classifica finale: “Vorrei vincere altre cose invece di arrivare in alto in classifica.”