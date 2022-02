Sanremo 2022, Michele Merlo dimenticato: lo sfogo del padre

Sanremo 2022, Michele Merlo dimenticato: il padre Domenico lancia una frecciatina anche a Sangiovanni.

Michele Merlo, nonostante l’appello accorato dei fan, non è stato ricordato nel corso del Festival di Saremo 2022. Il papà Domenico, intervistato dal Corriere del Veneto, ha espresso il suo dispiacere, ma non si è detto sorpreso da quanto avvenuto.

Sanremo 2022: Michele Merlo dimenticato

Il Festival di Sanremo 2022 ha visto andare in scena qualche omaggio importante, come quello a Raffaella Carrà. Ce n’è stato uno, però, che gli addetti ai lavori hanno dimenticato. Stiamo parlando di Michele Merlo, ex talento di Amici che è morto giovanissimo a causa di una emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. I fan di Mike Bird, prima e durante la kermesse musicale, hanno lanciato diversi appelli per un ricordo del cantante, ma, a quanto pare, non sono stati accolti.

Il signore Domenico Merlo, papà di Michele, è stato intervistato dal Corriere del Veneto e ha espresso la sua amarezza per questa brutta dimenticanza. Ha dichiarato:

“C’è stata una grande mobilitazione. Tanti si aspettavano che Michele fosse ricordato ma io non tanto, infatti non hanno speso una parola. Non lo ha ricordato come doveva la trasmissione Amici, dove Miki aveva fatto la storia della 16esima edizione, non me lo aspettavo da Sanremo”.

Lo sfogo di Domenico Merlo

Domenico Merlo, com’è normale che sia, ha il dente avvelenato, ma non intende alzare un polverone. Ha proseguito.

“Non voglio fare polemiche, sarebbero sterili, non servirebbero. E poi Michele non lo avrebbe voluto. Costava poco farlo. Ci sarebbe stato anche qualche artista che poteva ricordarlo dal palco ma così non è stato. Non si è voluto. Del resto mio figlio è morto a causa della malasanità, vittima di una tragica ingiustizia“.

Anni fa Michele Merlo ha partecipato al Festival di Sanremo, portando in scena due brani che, purtroppo, non hanno riscosso il successo sperato.

La frecciatina a Sangiovanni

Anche se Michele è stato dimenticato dal Festival di Sanremo 2022, c’è stato un dettaglio che il signor Merlo non ha potuto fare a meno di notare. Sangiovanni si è presentato in gara con un brano intitolato Farfalle, stesso titolo dell’ultima canzone del figlio. Una casualità? Il papà di Mike Bird ha dichiarato: