Sanremo 2022, Sonia Bruganelli “contro Giovanna Civitillo”: cosa ha detto lady Bonolis

Sonia Bruganelli “contro Giovanna Civitillo”: lady Bonolis non ha gradito affatto il raffronto di share con il Festival condotto da suo marito

Sanremo 2022 e la “guerra fra le first lady” della kermesse canora, con Sonia Bruganelli che su Instagram va in senso figurato “contro Giovanna Civitillo”. In che senso ed in che modo? Il successo clamoroso della kermesse condotta da Amadeus ha innescato gli ovvi paragoni con quella che in precedenza deteneva il record di ascolti, condotta appunto da Paolo Bonolis, e la cosa non è piaciuta a sua moglie che ha voluto precisare alcune circostanze per niente marginali che a suo dire “falsano il podio”.

Sonia Bruganelli “contro la Civitillo”: la guerra a distanza delle first lady di Sanremo

Il dato crudo è che la serata di martedì primo febbraio ha segnato un record, con 10.911.000 telespettatori ed uno share pari al 54,7% che in quarta serata ha toccato il 60. La Rai si gode dunque il suo uomo di punta nel suo evento di punta con il miglior risultato degli ultimi vent’anni. Ed alcuni media hanno effettuato il raffronto con il famoso Festival di Bonolis.

Il passaggio che ha fatto prendere d’aceto Bruganelli e il raffronto fra i festival 2022 e 2005

Nello specifico c’è stato un passaggio che ha fatto prendere d’aceto la Bruganelli: “Nel 2005, il Sanremo di Paolo Bonolis alla prima fa il 54,78%. Ma erano altri tempi…”. Su Intagram la signora Bonolis ha replicato al curaro, forse non accogendosi che magari quello era un endorsement: “Altri tempi? Perché forse sulle altre reti andava ancora in onda di tutto?”. La Bruganelli tutti i torti non li ha. Perché? Perché solo da qualche anno l’arrivo di Sanremo blocca ogni trasmissione di successo anche su Mediaset, quindi resetta la concorrenza ed agevola lo share tondo e “monstre” della kermesse canora.

Lo share “cannibale” figlio anche della debolezza della programmazione parallela

Il sunto è che con film già trasmessi e programmi di nicchia share medio bassa la vittoria, peraltro meritatissima, di Amadeus, non ha solo il corpo di un successo cercato, ma anche il profilo di un successone agevolato. Un esempio? Lo stesso Grande Fratello Vip, che avrebbe potuto rosicchiare punti share a Sanremo, non è andato in onda venerdì 4 febbraio. saltando così il secondo appuntamento settimanale. Idem dicasi per C’è posta per te che tornerà in onda sabato 12 febbraio.