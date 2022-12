Nella giornata di oggi, 4 dicembre, Amadeus ha annunciato i nomi di tutti e 22 i Big in gara al Festival di Sanremo 2023.

A questi nomi si aggiungeranno anche gli 8 finalisti di Sanremo Giovani 2022.

Tra di loro ci sarà anche Rosa Chemical, un giovane artista diventato molto celebre nella Generazione Z ma non necessariamente conosciuto dal pubblico generalista di Rai Uno. Ecco, dunque, tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Chi è Rosa Chemical: tutte le curiosità su di lui

Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Rocati, è un artista di Grugliasco (Torino), classe 1998.

Si avvicina al mondo dell’arte prima come pittore, tatuatore, modello e poi come writer, disciplina che gli fa conoscere il mondo del rap. I suoi brani più noti, come “Polka”, “Polka 2”, “Polka 3”, “Londra” e “britney ;-)” lo impongono nel panorama musicale urban attuale per i suoi testi eccentrici nati dall’esigenza di esprimersi senza filtri a 360°. Tra i temi maggiormente trattati la libertà di essere se stessi senza farsi condizionare dalle norme della società e l’amore libero.